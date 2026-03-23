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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Montagmittag (23.03.2026, 12.01 Uhr) mehrere Personen in Ennigerloh leicht verletzt worden.

Ein 55-jähriger Beckumer fuhr mit seinem Auto auf der B 475. Zeitgleich war ein 43-jähriger Ahlener in seinem Pkw auf der Straße Zum Buddenbaum unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. Die beiden Männer und eine Person auf dem Beifahrersitz des Ahleners wurden jeweils leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf über 5100 Euro geschätzt, die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis in den frühen Nachmittag für den Verkehr voll gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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