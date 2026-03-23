Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Büro - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Büro in Oelde eingebrochen. Zwischen Samstag (21.03.2026, 18.00 Uhr) und Sonntag (22.03.2026, 08.15 Uhr) verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Münsterstraße.

Hier durchwühlten sie Schränke und Laden und flüchteten danach.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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