Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Miese Masche - Frau bestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu drei Unbekannten geben, die am Samstag (21.03.2026, 14.00 Uhr) in einem schwarzen BMW oder Mercedes auf der Dreibrückenstraße in Warendorf unterwegs waren?

Eine 66-jährige Warendorferin ging zu Fuß an der Straße, als ein Auto neben ihr hielt. Eine Frau auf dem Beifahrersitz sprach sie an und erkundigte sich nach dem Weg zum Krankenhaus. Im guten Glauben den Fremden zu helfen, beugte sich die 66-Jährige nach vorne und zeigte ihnen auf einer Karte den Weg Richtung Krankenhaus.

Als Dankeschön gaben die Unbekannten an, der Frau Schmuck schenken zu wollen und versuchten ihr diesen einfach anzulegen. Die Warendorferin wehrte sich und lehnte das vehement ab. Daraufhin schmissen sie den Modeschmuck auf den Boden und flüchteten.

Kurz danach bemerkte die 66-Jährige, dass ihr die Unbekannten eine Halskette und ein Armband gestohlen hatten.

Hier die Personenbeschreibung:

Fahrer:

- männlich - etwa 40 bis 45 Jahre - dunkle Haare grau meliert - schlank - gebrochenes Deutsch mit unbekanntem Akzent

Frau auf dem Beifahrersitz:

- etwa 45 bis 50 Jahre - dunkle Haare grau meliert - Goldzähne oben auf beiden Seiten - kräftigere Statur - Straßenplan auf dem Schoß

Frau auf der Rückbank:

- etwa 25 bis 30 - dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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