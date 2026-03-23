Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Seat Cupra Formentor angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein schwarzer Seat Cupra Formentor ist am Samstag (21.03.2026) in Ahlen an der Rottmannstraße angefahren und beschädigt worden.

Der Pkw stand zwischen 17.40 Uhr und 18.19 Uhr an der Rottmannstraße Ecke Feldstraße/Wetterweg und wurde beschädigt. Der Verursacher des Schadens flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell