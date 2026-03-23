Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Pkw fährt gegen Lichtzeichenmast. Kleinkind lebensgefährlich verletzt.

Warendorf (ots)

Am 22.03.2026, um 19:35, ereignete sich auf der Vorhelmer Straße in Beckum-Roland in Höhe der Einmündung Kerkbrede ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, darunter drei Kinder. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Erwitte befuhr zusammen mit seine drei Kindern im Alter von ein bis drei Jahren die Vorhelmer Straße aus Vorhelm kommend in Richtung Beckum. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast der Lichtzeichenanlage im Einmündungsbereich. Durch den Aufprall wurde der Pkw stark beschädigt. Dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen vor der Unfallstelle geborgen und zur Unfallursachenermittlung sichergestellt. Der Fahrer wurde schwer, das zwei- und dreijährige Kind leicht und das einjährige Kind lebensgefährlich verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Dortmund. Die Vorhelmer Straße war während der Unfallaufnahme für ca. 6 Stunden gesperrt.

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