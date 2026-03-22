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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Geparkter silberner Daimler auf der kompletten Beifahrerseite beschädigt

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Samstag, 21.3.2026, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr gegen einen silbernen Daimler C 22 D, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Von-Galen-Straße in Sassenberg stand. Der Pkw wurde auf der kompletten Beifahrerseite beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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