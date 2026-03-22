POL-WAF: Beckum. Unbekannter brach in Einfamilienhaus ein
Warendorf (ots)
Am Freitag, 20.3.2026, zwischen 9.00 Uhr und 19.30 Uhr brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus am Werseweg in Beckum ein. Der Täter durchwühlte das Mobiliar und entwendete Geld. Am Nachmittag beobachteten Nachbarn im Garten des Hauses einen 20 bis 25 Jahre alten, dunkelhaarigen Mann, der schwarz gekleidet war und weiße Sneaker trug. Wer hat diesen Mann noch gesehen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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