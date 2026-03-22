Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Mülltonnen brannten

Warendorf (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.3.2026 auf Samstag, 21.03.2026 wurden im Ahlener Stadtgebiet mehrere brennende Mülltonnen festgestellt.

Zwischen 22.00 Uhr und 22.40 Uhr brannten Mülltonnen auf der Albert-Schweitzer-Straße, Berliner Straße und dem Föhrenweg.

Um 2.20 Uhr kam es zu weiteren Mülltonnenbränden auf der Luise-Schröder-Straße und gegen 2.35 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße.

Wer hat dort jeweils etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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