POL-WAF: Ahlen. Mehrere Mülltonnen brannten
Warendorf (ots)
In der Nacht von Freitag, 20.3.2026 auf Samstag, 21.03.2026 wurden im Ahlener Stadtgebiet mehrere brennende Mülltonnen festgestellt.
Zwischen 22.00 Uhr und 22.40 Uhr brannten Mülltonnen auf der Albert-Schweitzer-Straße, Berliner Straße und dem Föhrenweg.
Um 2.20 Uhr kam es zu weiteren Mülltonnenbränden auf der Luise-Schröder-Straße und gegen 2.35 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße.
Wer hat dort jeweils etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell