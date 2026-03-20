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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand in Bäckerei - Zeugen gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 18.3.2026, 11:01 Uhr

Warendorf (ots)

Am Dienstagabend (17.3.2026, 23.30 Uhr) wurde ein Brand in einer Bäckerei in der Gemmericher Straße in Ahlen gemeldet. Kräfte der Feuerwehr Ahlen löschten das Feuer. Brandermittler haben den Brandort begutachtet. Das Feuer wurde demnach vorsätzlich gelegt. Wer hat dort vor Brandausbruch verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu der Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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