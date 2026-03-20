POL-WAF: Ahlen. Brand in Bäckerei - Zeugen gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 18.3.2026, 11:01 Uhr
Warendorf (ots)
Am Dienstagabend (17.3.2026, 23.30 Uhr) wurde ein Brand in einer Bäckerei in der Gemmericher Straße in Ahlen gemeldet. Kräfte der Feuerwehr Ahlen löschten das Feuer. Brandermittler haben den Brandort begutachtet. Das Feuer wurde demnach vorsätzlich gelegt. Wer hat dort vor Brandausbruch verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu der Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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