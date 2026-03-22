POL-WAF: Telgte. Alkoholisiert gegen Transporter gefahren

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 19.3.2026, zwischen 18.00 Uhr und 19.55 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Front eines grauen BMW 520 der auf auf dem Parkstreifen der Lippborger Straße in Beckum stand. Außerdem stand wenige Meter weiter ein schwarzer Opel Corsa mit einem Heckschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt ...

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