POL-WAF: Telgte. Alkoholisiert gegen Transporter gefahren
Warendorf (ots)
Am Freitag, 20.3.2026, 17.25 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit einem Auto auf einem Supermarktparkplatz in Telgte, Orkotten gegen einen Transporter. Hierbei entstand ein beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-Jährige absolut fahruntüchtig war. Polizisten ließen dem Telgter eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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