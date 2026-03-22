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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Alkoholisiert gegen Transporter gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 20.3.2026, 17.25 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit einem Auto auf einem Supermarktparkplatz in Telgte, Orkotten gegen einen Transporter. Hierbei entstand ein beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-Jährige absolut fahruntüchtig war. Polizisten ließen dem Telgter eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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