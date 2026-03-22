POL-WAF: Ahlen. Bekifft Auto gefahren
Warendorf (ots)
Am Samstag, 21.3.2026, 1.45 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer in Ahlen, Alter Postweg an. Bei der Kontrolle gab der 21-Jährige zu, Cannabis konsumiert zu haben. Das bestätigte auch ein von ihm durchgeführter Drogenvortest. Die Beamten ließen dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.
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