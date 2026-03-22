POL-WAF: Ahlen. Bekifft Auto gefahren

Warendorf (ots) - Am Donnerstagabend (19.3.2026) erhielten Polizisten Informationen zu einem möglichen Angriff auf einen Mann, der sich bereits am Dienstag, 17.3.2026, gegen 20.30 Uhr auf der Gottfried-Polysius-Straße in Neubeckum ereignet haben soll. Der 53-Jährige gab an, dass ihm ein Mann entgegengekommen sei. Dieser habe ihn ins Gesicht geschlagen, woraufhin der ...

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