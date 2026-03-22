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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Jugendliche E-Scooter-Fahrerin flüchtete nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag, 20.3.2026, gegen 21.40 Uhr befuhr eine unbekannte Jugendliche mit ihrem E-Scooter in einer Gruppe die Bultstraße in Richtung der Firma Haver und Böcker. Auf Höhe der Hausnummer 31 fuhr sie gegen die Front eines linksseitig geparkten Pkws und stürzte. An dem schwarzen VW Golf entstand Sachschaden. Ein Anwohner sprach die Jugendliche an, die jedoch flüchtete. Die Gesuchte hat lange schwarze Haare und trug eine dunkle Jacke sowie eine helle Jogginghose. Wer kann Angaben zu der flüchtigen Jugendlichen und/oder der Gruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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