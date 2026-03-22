Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Drei Verkehrsunfallfluchten am Freitag

Warendorf (ots)

Am Freitag, 20.3.2026 ereigneten sich drei Verkehrsunfallfluchten in Warendorf.

Zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen einen braunen Audi A 6, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Dr.-Rau-Allee stand. Hier entstand an der hinteren Fahrerseite ein Sachschaden.

Ein blauer VW Golf wurde an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Das Auto stand zwischen 7.50 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Schotterparkplatz des Ärztezentrums an der Dr.-Rau-Allee.

Um 18.20 Uhr bemerkte der Nutzer eines schwarzen 4er BMWs einen Schaden auf der Beifahrerseite. Er hatte das Auto um 14.00 Uhr auf dem Parkplatz der Linnenwiese abgestellt.

Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Verkehrsunfällen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

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