Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Skoda angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein grauer Skoda ist am Sonntag (22.03.2026) auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Spellerstraße in Oelde angefahren worden.

Der Pkw stand zwischen 09.00 Uhr und 15.50 Uhr auf dem Parkplatz und wurde - vermutlich beim Ausparken es anderen Autos - hinten beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein weißes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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