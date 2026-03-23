Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Eine Wohnung im ersten OG eines Mehrfamilienhauses ist am Sonntag (22.03.2026) von unbekannten Einbrechern in Ahlen gewesen.

Gewaltsam verschafften sie sich zwischen 00.00 Uhr und 14.40 Uhr Zugang zu der Wohnung an der Hansastraße und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell