Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Seniorin mit Trickdiebstahl bestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben bereits am Freitag (20.03.2026, 16.30 Uhr) eine Seniorin an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh mittels Trickdiebstahl bestohlen.

Die Rentnerin war auf dem Gehweg unterwegs, als sie von zwei Frauen auf Belanglosigkeiten angesprochen und abgelenkt wurde. Die Frauen sagten ihr wiederholt, sie hätte schöne Hände und schöne Haare und streichelten diese auch. Darüber hinaus umarmten sie die Ennigerloherin und küssten sie.

Später stellte die Seniorin fest, dass ihr Goldschmuck gestohlen wurde.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Weiblich, circa 50 Jahre, dunkle mittellange Haare, braunes Oberteil, gepflegte Erscheinung, südosteuropäischer Phänotyp.

Weiblich, circa 50 Jahre, mittelblond, ungepflegte Erscheinung, südosteuropäischer Phänotyp.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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