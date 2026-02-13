Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte beschädigen mehrfach Fensterscheiben

Iserlohn (ots)

Gleich mehrfach kam es in den vergangenen Tagen zu Sachbeschädigungen in Form beschädigter Scheiben. Gestern, gegen 7.30 Uhr, wurde eine kaputte Scheibe an einer Bushaltestelle an der Karl-Arnold-Straße festgestellt. Von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Glastür eines Imbisses an der Mendener Straße beschädigt. In der gleichen Nacht zudem die Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens an der Westfalenstraße. Die Polizei ermittelt in drei Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 02371/91990. (lubo)

