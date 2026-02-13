POL-MK: Fahrraddiebe unterwegs

Menden (ots) - Eine 82-jährige Mendenerin übergab gestern eine vierstellige Geldsumme an falsche Polizisten. Die "Leitstelle" hätte sie demnach gegen Mittag angerufen und sie mit der "Polizeiwache Menden" verbunden. Man berichtete von Einbrechern in der Gegend. Auch sie sei im Visier der Täter. Man wolle sie schützen und traf sich kurze Zeit später. Der Täter zeigte einen angeblicher Dienstausweis vor und fragte ...

