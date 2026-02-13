Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrraddiebe unterwegs
Hemer (ots)
Unbekannte stahlen zwei Fahrräder aus einem Keller an der Caller Straße. In der Nacht auf Donnerstag hebelten sie dazu das Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses auf. Sie nahmen ein schwarzes Mountainbike und ein rot-weißes E-Bike an sich und flüchteten. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0237290990 um Hinweise. (lubo)
