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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Beteiligte nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen eine Autofahrerin, die am Dienstag (24.03.2026, 12.47 Uhr) mit einem 9-jährigen Mädchen auf ihrem Fahrrad in Warendorf-Hoetmar zusammengestoßen ist.

Die 9-Jährige fuhr auf einen Gehweg auf der linken Fahrbahnseite der Ahlener Straße. Die Unbekannte war in gleicher Fahrtrichtung auf der Ahlener Straße unterwegs und bog links in eine Einfahrt ab. Beim Überqueren des Gehwegs stießen die beiden zusammen - das Mädchen wurde leicht verletzt.

Die Frau stieg aus ihrem Auto aus und erkundigte sich nach dem Mädchen. Dieses sagte zunächst, dass alles ok sei. Die 9-Jährige war jedoch leicht verletzt und auch das Fahrrad war beschädigt. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort, ohne die Polizei zu rufen, obwohl sie selbst einen Schaden an ihrem Auto feststellte. Sie fuhr einen dunklen Pkw und wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, 65 bis 70 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, kurze blondgraue Haare, hellerer Mantel, sprach akzentfreies Deutsch, Phänotypus: westeuropäisch.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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