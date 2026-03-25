POL-WAF: Ahlen. Ford C-Max angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Montag (23.03.2026) einen grauen Ford C-Max in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 10.00 Uhr und 11.40 Uhr am Bürgermeister-Corneli-Ring und wurde hinten links angefahren.
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