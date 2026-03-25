Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ford C-Max angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (23.03.2026) einen grauen Ford C-Max in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 10.00 Uhr und 11.40 Uhr am Bürgermeister-Corneli-Ring und wurde hinten links angefahren.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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