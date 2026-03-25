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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Nach Ausweichmanöver wegen Trampolin Frontalzusammenstoß mit Baum

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen (25.03. 2026, 05.24 Uhr) ein 53-jähriger Warendorfer in Ennigerloh-Ostenfelde schwer verletzt worden.

Er fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Köntrup Richtung Oelde. Vor ihm war ein mit Schülern besetzter Bus in selber Richtung unterwegs. Als der 53-Jährige ansetzte den Bus zu überholen, wehte aufgrund von starkem Wind ein Trampolin auf die Fahrbahn des Busses. Die 58-jährige Busfahrerin aus Ennigerloh wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Trampolin zu verhindern. Da der Warendorfer aber bereits im Überholvorgang war, stießen Bus und Pkw zusammen. Der 53-Jährige kam daraufhin von der Straße ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen.

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Autofahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 58-Jährige war zusammen mit einem weiteren Zeugen zunächst ausgestiegen und hatte mit dem Fahrer des Autos kurz gesprochen, gab dann jedoch an die Kinder zur Schule bringen zu müssen und verließ die Unfallstelle, ohne auf das Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei zu warten.

Ermittlungen sind aufgenommen, der Sachschaden wird aktuell auf 15.500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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