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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Ein freistehendes Einfamilienhaus ist am Dienstag (24.03.2026) das Ziel von unbekannten Einbrechern in Beckum gewesen.

Über ein Kellerfenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Haus am Paterweg und durchwühlten zwischen 09.30 Uhr und 11.45 Uhr Räume und Schränke.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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