Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwoch (25.03.2026, 09.13 Uhr) ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer in Ahlen verletzt worden.

Eine 75-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Schlütingstraße, um nach links in die Parkstraße abbiegen. Hier stieß sie mit dem von links kommenden 83-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ahlen zusammen. Der Rentner stürzte und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

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