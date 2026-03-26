POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwoch (25.03.2026, 09.13 Uhr) ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer in Ahlen verletzt worden.
Eine 75-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Schlütingstraße, um nach links in die Parkstraße abbiegen. Hier stieß sie mit dem von links kommenden 83-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ahlen zusammen. Der Rentner stürzte und verletzte sich.
Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.
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