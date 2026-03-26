PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert und unversichert auf E-Scooter - Sturz

Warendorf (ots)

Ein Sturz mit seinem E-Scooter hat am Mittwochabend (25.03.2026, 22.55 Uhr) für einen 36-jährigen Ahlener mit einer Fahrt ins Krankenhaus und einem Ermittlungsverfahren geendet.

Der Ahlener war unter dem Einfluss von Alkohol auf der Rottmannstraße in Fahrtrichtung Gebrüder-Kerkmann-Platz unterwegs. Vermutlich in Folge seiner Alkoholisierung stieß er mit einem Bordstein zusammen und stürzte.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung und Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.

Während der Fahrt wehrte sich der 36-Jährige gegen die Maßnahmen, der E-Scooter war ohne Versicherungsschutz, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 08:37

    POL-WAF: Everswinkel. Alleinunfall mit Leichtverletztem und hohem Sachschaden

    Warendorf (ots) - Für einen 24-jährigen Mann aus Dülmen hat der Mittwochabend (25.03.2026, 21.13 Uhr) vermutlich anders geendet als geplant. Der junge Autofahrer war auf der K 3 in Everswinkel Richtung Warendorf unterwegs und kam nach rechts von der Straße ab. Hier stieß sein Auto zuerst mit einem Leitpfosten zusammen und anschließend mit einem Verkehrsschild. ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 08:22

    POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. VW T-Roc angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag (24.03.2026, 19.00 Uhr) und Mittwoch (25.03. 2026, 07.00 Uhr) einen grauen VW T-Roc in Westbevern-Vadrup angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet. Das Auto stand an der Straße Im Rott und wurde vorne links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 08:19

    POL-WAF: Warendorf. VW Golf angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (25.03. 2026) einen schwarzen VW Golf in Warendorf angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet. Das Auto stand zwischen 07.10 Uhr und 17.20 Uhr auf einem Besucherparkplatz an der Waldenburger Straße und wurde linksseitig beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren