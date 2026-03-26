Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert und unversichert auf E-Scooter - Sturz

Warendorf (ots)

Ein Sturz mit seinem E-Scooter hat am Mittwochabend (25.03.2026, 22.55 Uhr) für einen 36-jährigen Ahlener mit einer Fahrt ins Krankenhaus und einem Ermittlungsverfahren geendet.

Der Ahlener war unter dem Einfluss von Alkohol auf der Rottmannstraße in Fahrtrichtung Gebrüder-Kerkmann-Platz unterwegs. Vermutlich in Folge seiner Alkoholisierung stieß er mit einem Bordstein zusammen und stürzte.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung und Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.

Während der Fahrt wehrte sich der 36-Jährige gegen die Maßnahmen, der E-Scooter war ohne Versicherungsschutz, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

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