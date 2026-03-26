Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Alleinunfall mit Leichtverletztem und hohem Sachschaden

Warendorf (ots)

Für einen 24-jährigen Mann aus Dülmen hat der Mittwochabend (25.03.2026, 21.13 Uhr) vermutlich anders geendet als geplant.

Der junge Autofahrer war auf der K 3 in Everswinkel Richtung Warendorf unterwegs und kam nach rechts von der Straße ab. Hier stieß sein Auto zuerst mit einem Leitpfosten zusammen und anschließend mit einem Verkehrsschild. Danach fuhr er in einen Graben und blieb erst einige Meter weiter stehen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 80.400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell