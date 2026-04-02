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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Firma

Celle (ots)

Im Celler Ortsteil Wietzenbruch hat sich gestern Morgen ein Einbruch ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gestern Morgen gegen 03:50 Uhr durch das Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude einer Firma in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Hier durchsuchten sie einen Büroraum und entfernten sich anschließend wieder. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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