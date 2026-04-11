Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 11.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Aurich - Am Freitagmorgen, gegen 11:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 31-jährigen Mann aus Südbrookmerland. Dieser befuhr zuvor mit seinem PKW den Georgswall. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Auto zerkratzt

Norden - Am Freitag, zwischen 10.00 Uhr und 11.40 Uhr, wurde in der Alleestraße in Norden ein VW Transporter an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Dornum - Ein PKW-Fahrer war am Freitag in Dornum berauscht unterwegs. Die Polizei hielt den 33-Jährigen gegen 10.30 Uhr auf der Bahnhofstraße an. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wird nun ermittelt.

Unfallflucht auf Parkplatz

Norden - Am Freitag, zwischen 10.15 Uhr und 10.50 Uhr, beschädigte ein unbekannter PKW-Führer vor einem Bekleidungsgeschäft in der Gewerbestraße einen blauen BMW. Der Verursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Wittmund - Zu einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kam es in der Nacht auf Samstag in Wittmund. Die Polizei kontrollierte gegen 03:00 Uhr einen 23-Jährigen mit seinem Auto in der Straße Am Ostermoor und stellte bei der Verkehrskontrolle fest, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Neben der durchgeführten Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt erwartet ihn nun noch ein Ermittlungsverfahren.

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