Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto aufgebrochen

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Norden - Radfahrerin leicht verletzt

Großheide - Zusammenstoß

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in Aurich ein Auto aufgebrochen. Die Täter verschafften sich in der Friedhofstraße gewaltsam Zutritt zu einem grauen Opel und beschädigten diesen im Innenraum. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

In Aurich hat eine Radfahrerin am Donnerstag einen Unfall verursacht. Eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr gegen 22 Uhr auf dem Boomweg. Im Einmündungsbereich zur Oldersumer Straße stürzte sie und fiel gegen einen verkehrsbedingt wartenden Volvo. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,2, Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Norden - Radfahrerin leicht verletzt

Am Donnerstag ist eine Radfahrerin durch einen Unfall leicht verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr fuhr eine 57 Jahre alte Autofahrerin auf der Heerstraße in Richtung Innenstadt. Als sie auf ein Grundstück einbog, übersah sie eine 42-jährige Radfahrerin, die stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Zweiradfahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Großheide - Zusammenstoß

In Großheide sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 91-jähriger Daimler-Benz-Fahrer war gegen 14.40 Uhr auf dem Alten Postweg unterwegs. Als er nach rechts in die Großheider Straße einbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 28 Jahre alten Opel-Fahrers. Ein Unfall ließ sich nicht mehr verhindern. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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