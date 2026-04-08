Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Diesel aus Baufahrzeug abgepumpt

Wittmund - Unfall beim Abbiegen

Friedeburg - Beim Ausweichen kollidiert

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Diesel aus Baufahrzeug abgepumpt

Auf einer Baustelle in Westerholt wurde im Laufe der vergangenen Woche Diesel entwendet. Im Zeitraum von Mittwoch bis Dienstag haben Unbekannte in der Dornumer Straße aus dem Tank eines Raupen-Dumpers etwa 200 Liter Diesel abgepumpt. Dabei wurde das Baufahrzeug beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Esens unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfall beim Abbiegen

In Wittmund hat sich am Dienstag auf einer Kreuzung ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 18.20 Uhr wollte ein 34 Jahre alter Fahrer eines Hyundai von der Harpertshausener Straße in die Auricher Straße abbiegen. Er übersah einen 16-jährigen Mofa-Fahrer, der die Auricher Straße auf dem dortigen Geh- und Radweg kreuzte, und stieß mit ihm zusammen. Der jugendliche Fahrer des Mofas wurde leicht verletzt.

Friedeburg - Beim Ausweichen kollidiert

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Friedeburg. Am Dienstag fuhren gegen 14.55 Uhr zwei Autofahrer hintereinander auf der Horster Straße. Der Fahrer des vorderen Fahrzeugs bremste nach ersten Erkenntnissen unvermittelt ab, um abzubiegen. Der nachfolgende 73-jährige Opel-Fahrer wollte einen Auffahrunfall vermeiden und wich dem Vordermann aus. Hierbei kollidierte er mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Opel-Fahrerin. Der 73-jährige Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Autofahrer, der unvermittelt abgebremst hatte, setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen Pkw mit Auricher Städtekennung gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

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