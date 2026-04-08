Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Brandschaden an Bauwagen

Aurich - Farbschmiererei an Grundschule

Wiesmoor - Unfall

Aurich - Krad die Vorfahrt genommen

Aurich - Mit über zwei Promille am Steuer

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Brandschaden an Bauwagen

Durch ein Feuer ist in der Gemeinde Ihlow leichter Sachschaden an einem Bauwagen entstanden. Im Zeitraum vom Donnerstag, 26.03., bis Dienstag, 07.04., zündelten unbekannte Täter auf einem Lagerplatz an der Lübbertsfehner Straße an dem Bauwagen. Der Bauwagen wurde durch das Brandgeschehen leicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tatausführung oder zu Tätern nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606-215 entgegen.

Aurich - Farbschmiererei an Grundschule

Unbekannte Täter haben über das Osterwochenende mehrere Außenwände der Grundschule in Plaggenburg mit Farbe beschmiert. Auch eine Blockhütte wurde durch Farbe beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606-215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Südbrookmerland kam es Mittwochvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 9 Uhr und 9.35 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in der Ostvictorburer Straße ein grüner Ford Focus von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606-215 entgegen.

Wiesmoor - Unfall mit drei beteiligen Fahrzeugen

Im Postweg in Wiesmoor hat sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine 30-jährige VW-Fahrerin wollte vom Postweg in die Oldendorfer Straße abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 56 Jahre alten Mercedes-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Mercedes noch gegen einen Dacia geschleudert. Ein Kleinkind in dem VW wurde vorsorglich zur medizinischen Begutachtung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aurich - Krad die Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad kam es Dienstagmittag im Dreekamp in Aurich. Gegen 13.25 Uhr beabsichtigte eine 55-jährige Fahrerin eines Opel von einem Parkplatz auf die Straße Dreekamp einzufahren. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer, welcher den Dreekamp in Richtung Extumer Weg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß und der 17-jährige Motorradfahrer stürzte zu Boden. Er wurde leicht verletzt.

Aurich - Mit über zwei Promille am Steuer

Polizeibeamte der Polizei Aurich haben am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Auricher Straße in Aurich einen Autofahrer kontrolliert, der deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 52-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Norden - Fahrer eines E-Scooters alkoholisiert gestürzt

Ein alkoholisierter Fahrer eines E-Scooters ist in der Norddeicher Straße in Norden gestürzt. Der 54-jährige Mann stieß nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt gegen die Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Er zog sich eine Kopfverletzung zu. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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