Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 06.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Verkehrszeichen entwendet

In der Nacht zu Sonntag entwendeten Unbekannte zwei temporär aufgestellte Verkehrszeichen im Eichenweg in Aurich. Die Täter demontierten die Schilder in einem Tatzeitraum von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 08:00 Uhr. Die Polizei bittet Personen, die in dem benannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Entfernen der Verkehrszeichen in Verbindung stehen könnten, sich zu unter Tel. 04941-606-0 zu melden.

Südbrookmerland - Pkw zerkratzt

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter einen schwarzen Skoda Kodiaq, der auf einer Grundstückseinfahrt in der Herrenhüttener Straße abgestellt war, mutwillig beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zerkratzten die Unbekannten zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr, den Lack des Fahrzeugs mit einem bislang nicht näher bestimmten Gegenstand. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche im Tatzeitraum bemerkt haben, sich bei der Dienststelle in Aurich unter Tel. 04941-606-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Polizei stoppt berauschten Pkw-Führer

Beamte der Polizei Aurich haben Montagnacht, gegen 00:30 Uhr, einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Emder Straße in Aurich ergaben sich deutliche Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum des 25-Jährigen Fahrzeugführers eines VW Polo. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Rauschmittel. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Großefehn - Pkw unter erheblicher Alkoholisierung geführt

Am Sonntagmittag wurden Polizeibeamte durch einen Zeugen auf einen Pkw aufmerksam gemacht, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Postweg in Großefehn abgestellt war. Der Hinweisgeber hatte zuvor eine auffällige Person innerhalb des Fahrzeugs bemerkt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 34‑jährige Fahrzeugführerin deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über drei Promille. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass die Frau den Pkw kurz zuvor im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norden - Trunkenheitsfahrt & Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch Beamte des PK Norden konnte am Montagmorgen, gegen 02:50 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Motorrollers festgestellt werden, dass der 40-jährige Fahrzeugführer aus Rechtsupweg unter dem Einfluss von Alkohol steht und dieser darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag kam es in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Norder Weg". Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte den geparkten roten Pkw der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 4931 / 921-0 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Spiekeroog - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Unbekannte haben auf der Insel Spiekeroog Mülleimer und eine Parkbank beschädigt. Die Mülleimer befanden sich im Kurpark und wurden schließlich in den dortigen Teich geworfen. Die Parkbank befindet sich in der Nähe der Pferdebahn. Die Vorfälle ereigneten sich bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hinweise nimmt die Polizei Spiekeroog unter 04976 706770 entgegen.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

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