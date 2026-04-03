Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, den 03.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-Keine Presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Frontalzusammenstoß im Begegnungsverkehr - Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

Am 02.04.2026, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der Uthwerdumer Straße in Südbrookmerland ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein 21-Jähriger mit seinem Mitsubishi plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai einer 58-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die jeweiligen Fahrzeugführer erlitten Verletzungen und wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, um die Versorgung der Verletzten sicherzustellen und die Unfallstelle abzusichern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen.

Aurich - Nach Unfallverursachung geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagvormittag, zwischen 05:00 Uhr und 12:30 Uhr,, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Dreekamp in Aurich. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte die Heckstoßstange eines auf dem Parkplatz abgestellten, blauen VW Golf Plus und verursachte dabei einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Marienhafte - Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Durch Beamte des PK Norden wurde in der Nacht zu Freitag, gegen 03:30 Uhr, auf der Bundesstraße im Brookmerland ein 31-jähriger Führer eines Pkws kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Hinte - Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkws auf der Bundesstraße in Hinte festgestellt, dass dem 43-jährigen Fahrzeugführer ein Fahrverbot auferlegt ist. Zudem ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht und in Folge dessen nicht fahrtüchtig war. Im Fahrzeug wurde bei der Kontrolle zudem eine größere Menge Marihuana aufgefunden, die dem 31-jährigen Beifahrer des Fahrzeuges zuzuordnen war. Nach Sicherstellung der Rauschmittel und nach einer Blutentnahme beim Fahrer, erwartet beide Fahrzeuginsassen nun ein Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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