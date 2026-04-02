PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: ++ Terminänderung ++ Einladung: Pressetermin zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

++ Terminänderung ++

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 vor. Aus diesem Anlass laden wir Vertreterinnen und Vertreter von Redaktionen ein zu einer

Pressekonferenz

am Mittwoch, 15. April 2026, um 10:00 Uhr,

in der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, Fischteichweg 1-5, 26603 Aurich.

Es wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten, unter pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren