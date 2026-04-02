POL-AUR: ++ Terminänderung ++ Einladung: Pressetermin zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Fünf Verletzte bei Auffahrunfall Bei einem Auffahrunfall in Aurich sind am Dienstag fünf Menschen verletzt worden. Gegen 15.10 Uhr fuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer auf der Esenser Straße. An der Pferdemarktkreuzung übersah er nach ersten Erkenntnissen, dass vor ...

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