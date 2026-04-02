Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: ++ Terminänderung ++ Einladung: Pressetermin zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Aurich/Wittmund (ots)
++ Terminänderung ++
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 vor. Aus diesem Anlass laden wir Vertreterinnen und Vertreter von Redaktionen ein zu einer
Pressekonferenz
am Mittwoch, 15. April 2026, um 10:00 Uhr,
in der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, Fischteichweg 1-5, 26603 Aurich.
Es wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten, unter pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
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