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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (268) Zündler unterwegs - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Altdorf (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (11.03.2026) bis Mittwochabend (18.03.2026) versuchten bislang unbekannte Täter, in Burgthann gelagertes Holz in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf einem Flurstück in Burgthann, Ortsteil Schwarzenbach (Landkreis Nürnberger-Land), waren rund 100 Ster Holz gelagert. Nach aktuellen Erkenntnissen machten sich die Unbekannten an dem Stapel zu schaffen und zündelten. Aus bislang ungeklärter Ursache, die derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist, griff das Feuer jedoch nicht weiter über. Ein größerer Brand konnte so verhindert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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