Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (266) Mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel gestohlen - Zeugenaufruf

Schwabach (ots)

Unbekannte sind von Mittwoch(18.03.2026) auf Donnerstag (19.03.2026) in das Firmengelände der Stadtwerke Schwabach eingedrungen und haben dort mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zum Gelände der Stadtwerke in der Ansbacher Straße. Dort stahlen sie mehrere große Kabeltrommeln, die dort gelagert waren. Neben dem Sachschaden dürfte der Wert der Kupferkabel bei etwa 18.000 Euro liegen. Aufgrund der Größe und Schwere des Diebesgutes dürfte es sich um mehrere Täter mit einem Transportfahrzeug gehandelt haben. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernahm die weiteren Ermittlungen zu den unbekannten Tätern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Betriebsgeländes machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911/ 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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