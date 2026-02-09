Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am späten Sonntagnachmittag, 08.02.2026, gegen 17.20 Uhr befuhr der 41-jährige Fahrer eines PKW Toyota Corolla die Hofenfelsstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Saarlandstraße. Ca. 100 Meter vor der Zufahrt zum Hilgard-Center, fuhr er vermutlich aufgrund eines körperlichen Mangels auf einen vorausfahrenden PKW Mercedes-Benz auf. Anschließend kollidierte der Toyota mit weiteren sieben, am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen bevor er zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher, der nicht mehr ansprechbar war, wurde erstversorgt und durch den eintreffenden Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen liegt bei dem Toyota-Fahrer keine lebensbedrohliche Verletzung vor. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 40.000.- Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite PKW Toyota Corolla musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen im Hinblick auf eine Straßenverkehrsgefährdung wurden aufgenommen. /pizw

