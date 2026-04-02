Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Kupferrinnen gestohlen

Norden - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Norden - Berauscht gefahren

Südbrookmerland - Unfallflucht

Aurich - Auf E-Scooter geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Kupferrinnen gestohlen

Unbekannte haben von einem Grundstück in Wiesmoor Dachrinnen aus Kupfer gestohlen. Die Täter betraten zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, unbefugt ein Grundstück an der Wittmunder Straße und montierten diverse Kupferrinnen an der Hausseite sowie eine Kupferwasserleitung im Garten ab. Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis hat die Polizei am Mittwoch in Norden gestoppt. Der 25-Jährige fuhr gegen 21 Uhr im Bereich der Heerstraße, als er angehalten wurde. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem befand sich auch ein Kind im Fahrzeug, das nicht gesichert war. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Norden - Berauscht gefahren

Ein Transporterfahrer war am Mittwoch in Norden berauscht unterwegs. Die Polizei hielt den 33-Jährigen gegen Mitternacht auf der Norddeicher Straße an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den 33-Jährigen wird nun ermittelt.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Südbrookmerland. Auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis an der Ostvictorburer Straße touchierte zwischen 9 Uhr und 9.35 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen xx Ford Focus. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6062125.

Aurich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer in der Esenser Straße gegen einen abgeparkten Hyundai Ioniq und flüchtete anschließend. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auf E-Scooter geflüchtet

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch in Aurich ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Mann verbotswidrig mit einem E-Scooter auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Südbrookmerland. Dabei versuchte er, zwischen mehreren verkehrsbedingt haltenden Pkw hindurchzufahren. Dabei stürzte er und beschädigte insgesamt drei Autos. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er soll über den Hoheberger Weg geflüchtet sein.

Personenbeschreibung:

- ungefähr 1.80 Meter groß - kräftige/korpulente Statur - geschätztes Alter: Mitte bis Ende 20 - kurze, dunkle Haare - dunkles Cap - dunkle Jacke mit Kapuze (möglicherweise grau-schwarzes Camouflage-Design) - dunkle Hose - weiße Sportschuhe

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

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