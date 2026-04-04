Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 04.03.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach verbalem Streit zugeschlagen

Am Samstagmorgen kam es gegen 03:00 Uhr auf dem Georgswall zunächst zu gegenseitigen Provokationen zweier Gruppen. Schließlich schlug eine 22-jährige Frau aus der einen Gruppe einer 17-Jährigen aus der anderen Gruppe ins Gesicht. Die Polizei wurde hinzugerufen, trennte die streitenden Parteien und leitete ein Strafverfahren gegen die 22-Jährige wegen Körperverletzung ein.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken mit nicht zugelassenem Pkw gefahren

Ein 26-Jähriger aus Südbrookmerland steht im Verdacht, am frühen Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, alkoholisiert und mit einem nicht zugelassenen Pkw gefahren zu sein. Ein Zeuge hatte den Mann allein in dem Pkw auf der Ostvictorburer Straße mit laufendem Motor stehend festgestellt und die Polizei gerufen. Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Fahrers stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der bei ihm aufgefundene Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstagabend um 18:55 Uhr kam es in der Straße Sestein Dimt zwischen dem 47 Jahre alten Opfer aus Marienhafe und einer Personengruppe zu einem zunächst verbalen Streit. Mehrere Täter schlugen anschließend gemeinschaftlich auf das Opfer ein. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren unter der Wirkung von Betäubungsmitteln

Durch Beamte der Polizei Norden konnte am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 22-jährige Fahrzeugführerin aus Hildesheim eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Ihr wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.

Norden - Ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitagabend, gegen 20:11 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Norden ein 23-jähriger Pkw-Führer kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der Feststellungen wurde ein Strafverfahren eröffnet und eine Blutprobe entnommen.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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