Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Körperverletzung +++ Wiesmoor - Polizeibeamte angegriffen und beleidigt +++ Norden - Trunkenheitsfahrt +++ Hinte - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Am frühen Morgen des Ostersonntags, gegen 3.25 Uhr, kam es bei einem Osterfeuer im Waterkampsweg zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eins 18-jährigen Aurichers. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es beim Verlassen der Örtlichkeit zu einer Auseinandersetzung mit einer anderen Personengruppe. Das Opfer wurde durch diese geschlagen und getreten und dadurch leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941 606 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Am Samstag, gegen 23.20 Uhr kam es auf dem Campingplatz zu einem polizeilichen Einsatz auf Grund von Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Bereits beim Eintreffen verhielt eine der beiden Personen, ein 37-jähriger Emder, sehr aggressiv und drohend gegenüber den einschreitenden Polizisten. Letztendlich griff der Beschuldigte dann einen der beiden Polizisten an und flüchtete zunächst. Nach kurzer Verfolgung konnte der Beschuldigte gestellt werden. Im Rahmen der sich nun anschließenden Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand und verletzte dabei einen der Polizisten leicht. Den Rest der Nacht verbrachte der Beschuldigte im Polizeigewahrsam, wo er zudem noch die anwesenden Polizeibeamten beleidigte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Marienhafte - Trunkenheitsfahrt

Durch Beamte des PK Nordens wurde in der Nacht zum Freitag, gegen 3.30 Uhr, auf der Bundesstraße im Brookmerland ein 31-jähriger Führer eines Pkws kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Hinte - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkws auf der Bundesstraße in Hinte festgestellt, dass dem 43-jährigen Fahrzeugführer ein Fahrverbot auferlegt ist und er folglich den Pkw nicht führen durfte. Zudem ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht und in Folge dessen nicht fahrtüchtig war. Im Fahrzeug wurde bei der Kontrolle eine größere Menge Marihuana aufgefunden, die dem 31-jährigen Beifahrer des Fahrzeuges zuzuordnen war. Nach Sicherstellung der Rauschmittel und nach einer Blutentnahme beim Fahrer, erwartet beide Fahrzeuginsassen nun ein Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

- Fehlanzeige -

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