Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - In Bäckerei eingebrochen

Aurich - Sachbeschädigung

Wirdum - Briefkasten beschädigt

Krummhörn - Nach Unfall geflüchtet

Aurich - Mülltonne brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - In Bäckerei eingebrochen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in die Büroräume einer Bäckerei in Norden eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Straße Zum Bahnkolk gewaltsam Zutritt zu den im ersten Obergeschoss gelegenen Räumlichkeiten. Hierzu nutzten sie eine mitgebrachte Leiter. Die Tat ereignete sich zwischen 0.30 Uhr und 0.50 Uhr. Angaben zum möglichen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Aurich - Sachbeschädigung

In Aurich hat es in der letzten Woche eine Sachbeschädigung gegeben. Unbekannte Täter haben auf einem Vereinsgelände in der Esenser Straße ein dortiges Gebäude mit Farbe besprüht. Täterhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Wirdum - Briefkasten beschädigt

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Wirdum zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter zerstörten in der Straße Kirchlohne einen Briefkasten mittels eines Feuerwerkskörpers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Nach Unfall geflüchtet

In der Krummhörn ist am Sonntag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Ant Hellinghus, zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr, gegen einen roten Mitsubishi und beschädigte diesen im hinteren Bereich. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Verursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Aurich - Mülltonne brannte

Am Montag hat in Aurich ein Müllcontainer gebrannt. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte gegen 7.50 Uhr das Feuer in der Straße Burenweg und informierte die Einsatzkräfte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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