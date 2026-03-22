Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit E-Scooter ohne Pflichtversicherung unterwegs

Northeim (ots)

37154 Northeim, Medenheimer Straße / Friedrich-Ebert-Wall, Samstag, 21.3.2026, 22.04 Uhr

NORTHEIM (hei) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 17-jähriger Northeimer in der Medenheimer Straße mit seinem E-Scooter angehalten. Bei der Überprüfung wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte festgestellt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 17-jährige zu seinem Vater verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

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