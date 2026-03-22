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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken unterwegs

Uslar (ots)

Hardegsen, Sollingstraße, Samstag, 21.03.2026, 00:16 Uhr

37181 HARDEGSEN (Frö) - Im Rahmen der Anfahrt zu einer Ruhestörung fiel den Polizeibeamten ein PKW auf, welcher von der Sollingstraße, aus Richtung Ellierode kommend, nach links auf die Auffahrt zur B 241 abbog. Hierbei überfuhr das Fahrzeug eine Verkehrsinsel, geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und fuhr anschließend mit langsamer Geschwindigkeit zurück auf die eigene Fahrbahnseite. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle verfügte der 26-jährige Fahrzeugführer über eine lallende Aussprache und wies teilweise Wortfindungsprobleme auf. Aufgrund dessen wurde ihm eine freiwillige Atemalkoholmessung angeboten, welche schließlich einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit ergab. In der Wache wurde dem Fahrer deshalb eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde ihm außerdem die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt. Ein dementsprechendes Strafverfahren bezüglich einer Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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