Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Bundesstraße 3 / Fahrtrichtung Göttingen, Donnerstag, 19.03.3036, 16.40 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr soll ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Mazda im Überholverbot und entgegenkommenden Fahrzeugen überholt haben. Dabei besteht der Verdacht, dass es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen sein könnte.

Die Gefährdung soll sich auf der B3 von Sudheim Richtung Nörten-Hardenberg (nach der Abzweigung in Richtung Levershausen) ereignet haben.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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