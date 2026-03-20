PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Bundesstraße 3 / Fahrtrichtung Göttingen, Donnerstag, 19.03.3036, 16.40 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr soll ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Mazda im Überholverbot und entgegenkommenden Fahrzeugen überholt haben. Dabei besteht der Verdacht, dass es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen sein könnte.

Die Gefährdung soll sich auf der B3 von Sudheim Richtung Nörten-Hardenberg (nach der Abzweigung in Richtung Levershausen) ereignet haben.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:33

    POL-NOM: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

    Northeim (ots) - Northeim, Leuschnerstraße, Donnerstag, 19.03.2026, 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einer Wohnung in der Leuschnerstraße in Northeim. Ein falscher Handwerker gelangte in die Wohnung einer 73-Jährigen und gab an Wasserleitungen im Badezimmer zu überprüfen zu müssen. Dabei wurde die Seniorin mit eingebunden. Als die Northeimerin Verdacht schöpfte, ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 11:14

    POL-NOM: Fahrradunfall beim Überholen

    Northeim (ots) - Northeim, Radweg zw. Kalbesbrook und Werner-Hesse-Damm, Donnerstag, 19.03.2026, 13.05 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 13.05 Uhr befuhren zwei Personen mit Fahrrädern einen Radweg von Kalbesbrook in Richtung Werner-Hesse-Damm. Der 80-jährige Pedelec-Fahrer aus Bovenden überholte die 69-jährige Radfahrerin aus Northeim, dabei kam zu einem Kontakt der beiden Lenker. Die Northeimerin stürzte und ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:57

    POL-NOM: Garagenbrand

    Northeim (ots) - Einbeck OT Sülbeck, Bei der Seh, Donnerstag, 19.03.2026, 18.22 Uhr SÜLBECK (Wol) Am Donnerstag gegen 18.22 Uhr kam es in der Straße "Bei der Seh" in Sülbeck zu einem Brand einer Garage. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Garage auf dem Grundstück in Vollbrand. Durch die sofortige Brandbekämpfung der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Vor Ort konnten keine Hinweise auf eine vorsätzliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren