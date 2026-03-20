Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Garagenbrand

Northeim (ots)

Einbeck OT Sülbeck, Bei der Seh, Donnerstag, 19.03.2026, 18.22 Uhr

SÜLBECK (Wol)

Am Donnerstag gegen 18.22 Uhr kam es in der Straße "Bei der Seh" in Sülbeck zu einem Brand einer Garage.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Garage auf dem Grundstück in Vollbrand. Durch die sofortige Brandbekämpfung der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Vor Ort konnten keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung erlangt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt von Elektrogeräten ursächlich sein. Aufgrund von in der Garage befindlichen Gasflaschen, bei denen es zu druckbedingten Gasabblasungen beziehungsweise explosionsartigen Umsetzungen gekommen sein soll, wurde die Brandintensität vermutlich verstärkt.

Es wird von einem Sachschaden von 15.000 Euro ausgegangen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

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