Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl in Wolperode

Bad Gandersheim (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, den 07.03.2026, bis Donnerstag, den 19.03.2026, wird durch die bislang unbekannte Täterschaft in der Ortschaft Wolperode Werkzeug aus einer Werkstatt entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1400 ,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (lf)

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