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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl in Wolperode

Bad Gandersheim (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, den 07.03.2026, bis Donnerstag, den 19.03.2026, wird durch die bislang unbekannte Täterschaft in der Ortschaft Wolperode Werkzeug aus einer Werkstatt entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1400 ,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.03.2026 – 12:33

    POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Schönhagen, Lunaustraße, zwischen Dienstag, dem 17.03.2026, 20:00 Uhr und Mittwoch, dem 18.03.2026, 11:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen hoben das Gitter eines Kanaldeckels aus und legten es einige Meter weiter ab. Zudem wurde eine Sitzbank in einen nahegelegenen Bach geworfen und dadurch beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch ...

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  • 19.03.2026 – 12:31

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Elvershausen, Kleine Grund, Dienstag, 17.03.2026, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 18.03.2026, 16.30 Uhr ELVERSHAUSEN (Wol) Im Zeitraum von Dienstag ca. 16.30 Uhr bis Mittwoch ca. 16.30 Uhr kam es in der Straße "Kleine Grund" in Elvershausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug ein ordnungsgemäß geparktes Auto der Marke Mercedes-Benz. An dem Mercedes konnten weiße Fremdpartikel ...

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