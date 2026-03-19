Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schönhagen, Lunaustraße, zwischen Dienstag, dem 17.03.2026, 20:00 Uhr und Mittwoch, dem 18.03.2026, 11:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen hoben das Gitter eines Kanaldeckels aus und legten es einige Meter weiter ab. Zudem wurde eine Sitzbank in einen nahegelegenen Bach geworfen und dadurch beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

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