Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver

Northeim (ots)

Moringen, Landesstraße 547 zw. Lauenberg und Fredelsloh, Mittwoch, 18.03.2026, 16.35 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Mittwoch befuhr ein 59-jähriger Mann aus Dassel mit einem Traktor die L 547 von Lauenberg in Richtung Fredelsloh. Auf der Strecke wurde der Mann von einem Lkw überholt, wobei es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Der unbekannte Fahrzeugführer des Lkw setzte die Fahrt nach dem Überholvorgang vor. Der weiße Lkw hatte ein Kennzeichen (ROW-) aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme).

Am Traktor entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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