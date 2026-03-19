Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Elvershausen, Kleine Grund, Dienstag, 17.03.2026, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 18.03.2026, 16.30 Uhr

ELVERSHAUSEN (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag ca. 16.30 Uhr bis Mittwoch ca. 16.30 Uhr kam es in der Straße "Kleine Grund" in Elvershausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug ein ordnungsgemäß geparktes Auto der Marke Mercedes-Benz. An dem Mercedes konnten weiße Fremdpartikel festgestellt werden.

Es kam zu einem Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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