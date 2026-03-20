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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Northeim (ots)

Northeim, Leuschnerstraße, Donnerstag, 19.03.2026, 14.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einer Wohnung in der Leuschnerstraße in Northeim. Ein falscher Handwerker gelangte in die Wohnung einer 73-Jährigen und gab an Wasserleitungen im Badezimmer zu überprüfen zu müssen. Dabei wurde die Seniorin mit eingebunden. Als die Northeimerin Verdacht schöpfte, beendete der unbekannte Mann die Überprüfung und fuhr mit einem weißen Transporter weg. Ein Kennzeichen konnte die 73-Jährige nicht erkennen.

Die Seniorin bemerkte das Fehlen von Schmuck im unteren vierstelligen Bereich. Da die Frau durchgängig mit dem Mann im Badezimmer war, wird davon ausgegangen, dass eine zweite Person unbeobachtet in die Wohnung gelangte.

Der Mann konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 30 Jahre alt
   - 165 - 170 cm groß
   - Drei-Tage-Bart
   - Gepflegtes Aussehen
   - Dunkle Haare
   - Schwarze Jacke mit silberner Aufschrift auf der Brust

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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