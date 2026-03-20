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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradunfall beim Überholen

Northeim (ots)

Northeim, Radweg zw. Kalbesbrook und Werner-Hesse-Damm, Donnerstag, 19.03.2026, 13.05 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 13.05 Uhr befuhren zwei Personen mit Fahrrädern einen Radweg von Kalbesbrook in Richtung Werner-Hesse-Damm. Der 80-jährige Pedelec-Fahrer aus Bovenden überholte die 69-jährige Radfahrerin aus Northeim, dabei kam zu einem Kontakt der beiden Lenker. Die Northeimerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die 69-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der 80-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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