POL-NOM: Fahrradunfall beim Überholen

Northeim (ots) - Einbeck OT Sülbeck, Bei der Seh, Donnerstag, 19.03.2026, 18.22 Uhr SÜLBECK (Wol) Am Donnerstag gegen 18.22 Uhr kam es in der Straße "Bei der Seh" in Sülbeck zu einem Brand einer Garage. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Garage auf dem Grundstück in Vollbrand. Durch die sofortige Brandbekämpfung der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Vor Ort konnten keine Hinweise auf eine vorsätzliche ...

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